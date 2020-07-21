В Татарстане рассказали о поддержке малого и среднего бизнеса

Более 40 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Татарстане получили за апрель — май субсидию в 2,6 млрд рублей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заявление главы ФНС по Республике Татарстан Марата Сафиуллина.

Это должно помочь предпринимателям компенсировать расходы, которые они вынуждены нести для обеспечения профилактических мероприятий во время пандемии.

Субсидия предоставляется разово и является целевой выплатой.

Ранее агенство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городского правительства Севастополя сообщало, что предприниматели региона, попавшие в федеральный список наиболее пострадавших отраслей, получили более 430 млн рублей поддержки за апрель и май.