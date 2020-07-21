Эксперт прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России

Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России в июне.

«Резкий подъём наблюдался из-за так называемого отложенного спроса, который сформировался за апрель и май», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Кроме того, отметил Тузов, некоторые предпочитают покупать машину в таких ситуациях из-за прагматичности, поскольку дилерские центры предлагают более выгодные условия, а также более охотно оформляют автомобили в кредит или рассрочку.

«Растущий спрос на автомобили будет носить скорее временный характер, однако автодилерам придётся уже сейчас реализовывать антикризисные программы для того, чтобы не разориться из-за недостатка автомобилей», — считает эксперт.

Ранее предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка автомобилей.