Эксперт прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России

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Независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России в июне.
Эксперт прокомментировал ситуацию с продажами автомобилей в России
  • Reuters

«Резкий подъём наблюдался из-за так называемого отложенного спроса, который сформировался за апрель и май», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Кроме того, отметил Тузов, некоторые предпочитают покупать машину в таких ситуациях из-за прагматичности, поскольку дилерские центры предлагают более выгодные условия, а также более охотно оформляют автомобили в кредит или рассрочку.

«Растущий спрос на автомобили будет носить скорее временный характер, однако автодилерам придётся уже сейчас реализовывать антикризисные программы для того, чтобы не разориться из-за недостатка автомобилей», — считает эксперт.

Ранее предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка автомобилей.

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