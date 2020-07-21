Санкт-Петербург номинирован на ежегодную премию World Travel Awards
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург представлен в номинациях «Ведущее городское направление», «Ведущий город Европы для непродолжительных поездок», «Ведущее круизное направление», а также «Ведущее направление Европы с культурно-историческим наследием».
Кроме того, Комитет по развитию туризма оказался в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе».
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщил, что Москва представлена в трёх номинациях на региональном этапе международной премии World Travel Awards.