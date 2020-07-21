Экстренную социальную помощь в Подмосковье получили 32 тысячи человек за полгода
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
Сумма выплат превысила 200 млн рублей. Средства предназначены для граждан, оказавшихся в кризисных ситуациях.
Как пояснила Фаевская, за помощью можно обратиться в связи с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, инвалидностью, безработицей, безнадзорностью или в других тяжёлых случаях.
Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии COVID-19.