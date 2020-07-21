Экстренную социальную помощь в Подмосковье получили 32 тысячи человек за полгода

Экстренную социальную помощь в Московской области получили почти 32 тыс. человек за полгода.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Сумма выплат превысила 200 млн рублей. Средства предназначены для граждан, оказавшихся в кризисных ситуациях.

Как пояснила Фаевская, за помощью можно обратиться в связи с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, инвалидностью, безработицей, безнадзорностью или в других тяжёлых случаях.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии COVID-19.