Экстренную социальную помощь в Подмосковье получили 32 тысячи человек за полгода

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Экстренную социальную помощь в Московской области получили почти 32 тыс. человек за полгода.
Экстренную социальную помощь в Подмосковье получили 32 тысячи человек за полгода
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Сумма выплат превысила 200 млн рублей. Средства предназначены для граждан, оказавшихся в кризисных ситуациях.

Как пояснила Фаевская, за помощью можно обратиться в связи с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, инвалидностью, безработицей, безнадзорностью или в других тяжёлых случаях.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии COVID-19.

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