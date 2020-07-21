В Петербурге рассказали о планах по открытию ТЦ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что «с 27 июля планируется разрешить работу торговых центров, но с ограничениями».

Он сообщил, что «пока в них не будут доступны кинотеатры, ресторанные дворики, развлекательные площадки и раздевалки в магазинах одежды».

«Соответствующее предложение мы вынесем на обсуждение с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу», — цитирует ТАСС Елина.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам на заседании городского правительства решить вопрос с Роспотребнадзором об открытии с 27 июля ресторанов и торговых центров.

Ранее, как сообщали «Невские новости», в петербургском аэропорту Пулково заявили о восстановлении пассажиропотока на внутрироссийских рейсах.