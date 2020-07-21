В Приморье наградили волонтёров за помощь в период пандемии COVID-19

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил благодарности волонтёрам за помощь в период пандемии COVID-19. Торжественная церемония состоялась в администрации Артёмовского городского округа.

«Уверен, сотни жителей Артёмовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения — 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах — всех тех, кому так необходима наша защита. Это помогло преодолеть им непростой этап в жизни», — цитирует ИА PrimaMedia обращение губернатора к волонтёрам города Артёма.

В волонтёрском центре работали активисты из разных общественных организаций края, в том числе «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики» и «Матери России», также к работе подключился социально ответственный бизнес.

Награждения волонтёров пройдут во всех муниципалитетах края.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Солнечногорске волонтёрам вручили благодарственные письма.