В Приморье наградили волонтёров за помощь в период пандемии COVID-19

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Глава Приморья Олег Кожемяко вручил благодарности волонтёрам за помощь в период пандемии COVID-19. Торжественная церемония состоялась в администрации Артёмовского городского округа.
В Приморье наградили волонтёров за помощь в период пандемии COVID-19
  • © Администрация Артемовского городского округа

«Уверен, сотни жителей Артёмовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения — 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах — всех тех, кому так необходима наша защита. Это помогло преодолеть им непростой этап в жизни», — цитирует ИА PrimaMedia обращение губернатора к волонтёрам города Артёма.

В волонтёрском центре работали активисты из разных общественных организаций края, в том числе «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики» и «Матери России», также к работе подключился социально ответственный бизнес.

Награждения волонтёров пройдут во всех муниципалитетах края.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Солнечногорске волонтёрам вручили благодарственные письма.

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