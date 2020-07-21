На Урале в заповеднике «Денежкин Камень» площадь лесного пожара увеличилась до 19 га
- © Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
«Для борьбы с пожарами на севере региона из Красноярского края вернутся уральские десантники», — цитирует tagilcity.ru министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова.
Воду для тушения пожара планируется доставлять из ближайшей реки Сосьва.
Представители заповедника надеются, что 21 июля может стать переломным днём в ликвидации пожара.
Вероятной причиной возгорания называют попадание молнии в дерево.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в окрестностях Миасса горит лес в Ильменском заповеднике.