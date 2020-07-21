На Урале в заповеднике «Денежкин Камень» площадь лесного пожара увеличилась до 19 га

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На Урале в природном заповеднике «Денежкин Камень» площадь лесного пожара увеличилась до 19 га.
На Урале в заповеднике «Денежкин Камень» площадь лесного пожара увеличилась до 19 га
  • © Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

«Для борьбы с пожарами на севере региона из Красноярского края вернутся уральские десантники», — цитирует tagilcity.ru министра природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова.

Воду для тушения пожара планируется доставлять из ближайшей реки Сосьва.

Представители заповедника надеются, что 21 июля может стать переломным днём в ликвидации пожара.

Вероятной причиной возгорания называют попадание молнии в дерево.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в окрестностях Миасса горит лес в Ильменском заповеднике.

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