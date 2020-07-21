МЧС рассказало о ситуации в подтопленном городе Нижние Серги на Урале

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Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги Свердловской области, где из-за паводка ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
МЧС рассказало о ситуации в подтопленном городе Нижние Серги на Урале
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«На утро 21 июля в городе Нижние Серги вода ушла из подтопленных домов... По уточнённой информации, подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных и один автомобильный мост, а также три дома.

Были эвакуированы пять человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома благодаря своевременному оповещению. Пострадавших нет, проинформировали в ведомстве.

В настоящее время в городе проводятся аварийно-восстановительные работы, бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения. 

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