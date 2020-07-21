В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

Короткая ссылка
Сотрудники полиции задержали лиц, перекрывших движение на МКАД и устроивших танцы, и составили на них административные протоколы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Проколы составлены за нарушение ПДД, создавшее помехи дорожному движению, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.

«В отношении задержанных сотрудниками полиции были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — добавили в МВД.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором несколько человек на МКАД вышли из автомобилей и начали танцевать и аплодировать, мешая движению других машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить