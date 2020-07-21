В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД
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Проколы составлены за нарушение ПДД, создавшее помехи дорожному движению, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке.
«В отношении задержанных сотрудниками полиции были составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство», — добавили в МВД.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором несколько человек на МКАД вышли из автомобилей и начали танцевать и аплодировать, мешая движению других машин.