В пресс-службе Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме

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В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме «Теремок».
В пресс-службе Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме
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Об этом сообщает Nation News.

«В настоящее время помощница воспитателя, которая ударила ребёнка по лицу, уволена из сиротского учреждения, по этому делу региональной прокуратурой проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что ребёнок чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требуется.

Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детском саду.

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