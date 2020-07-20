В пресс-службе Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме

В пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой прокомментировали инцидент в тверском детском доме «Теремок».

Об этом сообщает Nation News.

«В настоящее время помощница воспитателя, которая ударила ребёнка по лицу, уволена из сиротского учреждения, по этому делу региональной прокуратурой проводится проверка», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что ребёнок чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требуется.

Кузнецова находится на связи с региональным детским омбудсменом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге организовали проверку из-за нетрезвой воспитательницы в детском саду.