Внуково запустит экспресс-тест на антитела к COVID-19 в терминале A

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Московский аэропорт Внуково планирует запустить на этой неделе платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 в терминале A. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Внуково запустит экспресс-тест на антитела к COVID-19 в терминале A
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Пассажиры аэропорта Внуково могут сделать экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2 («качественный»). Результат теста будет готов через 15—20 минут», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент тестирование проходит с 8:30 до 13:00 в медико-санитарной части Внуково, расположенной недалеко от аэропорта.

«Уже на этой неделе тестирование можно будет пройти в терминале А аэропорта Внуково, медперсонал будет работать круглосуточно», — рассказали в пресс-службе.

Ранее московские аэропорты Шереметьево и Внуково сообщили, что готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов.

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