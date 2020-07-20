Жириновский оценил назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края
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- РИА Новости
«Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане», — приводит ТАСС его слова.
При этом он отметил, что ЛДПР продолжит борьбу за то, чтобы обвинения были сняты с экс-главы региона, представителя ЛДПР Сергея Фургала.
Ранее Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.