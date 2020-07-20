Жириновский оценил назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил президента России Владимира Путина за назначение депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярёва врио главы Хабаровского края.

«Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане», — приводит ТАСС его слова.

При этом он отметил, что ЛДПР продолжит борьбу за то, чтобы обвинения были сняты с экс-главы региона, представителя ЛДПР Сергея Фургала.

Ранее Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В начале июля Фургал был задержан в рамках расследования дела об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.