Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост врио главы Хабаровского края, если указ об отставке действующего губернатора Сергея Фургала будет подписан. Как сообщалось, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв, руководитель комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.