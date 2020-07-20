Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост врио главы Хабаровского края, если указ об отставке действующего губернатора Сергея Фургала будет подписан. Как сообщалось, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв, руководитель комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить