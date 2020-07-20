Прокуратура начала проверку после публикации RT о спецстоянке в Пятигорске, с которой пропадали машины

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по материалам публикации RT о жительнице Кабардино-Балкарии Анжеле Кушховой, автомобиль которой после серьёзного ДТП был отправлен полицейскими на спецстоянку, откуда с него сначала несколько раз похищали запчасти, а затем он и вовсе пропал.

«В публикации сообщается о возможных нарушениях федеральных требований федерального законодательства. В ходе проверки будут изучены все доводы публикации, дана оценка действиям сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю при помещении автомобиля на специализированную стоянку, проверены доводы о несогласии с действиями и решениями сотрудников органов внутренних дел при проведении процессуальных проверок и расследовании уголовного дела, дана оценка законности и исполнению судебных решений. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — сообщили RT в краевом управлении ведомства.

Анжела Кушхова попала в аварию 1 мая 2018 года в окрестностях Пятигорска. Она получила серьёзные травмы и была госпитализирована, а её автомобиль сотрудники ДПС отправили на спецстоянку, где он должен был храниться до дальнейшего разбирательства. Однако в дальнейшем с автомобиля дважды похищались ценные запчасти, в конце 2018 года он и вовсе исчез — по данным фактам местная полиция возбуждала три уголовных дела.

Попытки Кушховой привлечь к ответственности сотрудников МВД или добиться от ведомства компенсации за пропавший автомобиль не увенчались успехом. При этом в МВД подтвердили, что на момент эвакуации действующего договора между МВД и этой стоянкой на хранение машин не было.

В настоящее время обвинения в связи с пропажей и машины Кушховой, и ещё пяти ранее эвакуированных автомобилей других граждан предъявлены сторожу автостоянки — 71-летнему безногому инвалиду Владимиру Шпачинскому. Он обвиняется в растрате, судебный процесс проходит в Железноводске.

За последние годы это уже четвёртый суд для Шпачинского по данной статье УК — ранее он признавался виновным, суд приговаривал его максимум к выплате небольшого штрафа и компенсации ущерба потерпевшим.