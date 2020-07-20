В Кремле оценили сообщения о доступе элиты к вакцине от коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об участии сотрудников администрации президента в программах апробирования вакцины от коронавирусной инфекции.

«Мне неизвестно, что в администрации какие-то были добровольцы, которые участвовали в клинических программах апробирования прививок», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что ему самому прививка не нужна, потому что он переболел коронавирусом.

По его словам, он слышал только о том, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев испытал на себе один из препаратов.

Ранее агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что топ-менеджеры российских компаний, крупные бизнесмены и чиновники якобы ещё в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине, разработанной центром имени Гамалеи.

В Минздраве позднее сообщили, что в гражданский оборот вакцина не выпущена и её применение возможно только в рамках клинических исследований.