В Национальном фитнес-сообществе оценили динамику продаж абонементов
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«Спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах и вовсе упал на 70%. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, и то в основном теми, которые были оплачены до пандемии», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
Как отметила Силина, на данный момент около 30% отечественных фитнес-клубов покинули рынок.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва в беседе с kp.ru проанализировала ситуацию с ценами.