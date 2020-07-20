В Национальном фитнес-сообществе оценили динамику продаж абонементов

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что выручка за продажи годовых клубных карт и абонементов на середину июля 2020 года сократилась на 30—40% по сравнению с аналогичными показателями 2019-го.

«Спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах и вовсе упал на 70%. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, и то в основном теми, которые были оплачены до пандемии», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Силина, на данный момент около 30% отечественных фитнес-клубов покинули рынок.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва в беседе с kp.ru проанализировала ситуацию с ценами.