В Национальном фитнес-сообществе оценили динамику продаж абонементов

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Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что выручка за продажи годовых клубных карт и абонементов на середину июля 2020 года сократилась на 30—40% по сравнению с аналогичными показателями 2019-го.
В Национальном фитнес-сообществе оценили динамику продаж абонементов
  • Pixabay

«Спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах и вовсе упал на 70%. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, и то в основном теми, которые были оплачены до пандемии», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Силина, на данный момент около 30% отечественных фитнес-клубов покинули рынок.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва в беседе с kp.ru проанализировала ситуацию с ценами.

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