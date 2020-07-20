Роспотребнадзор оценит распространение COVID-19 среди пациентов с ВИЧ

Роспотребнадзор проведёт анонимное исследование распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди пациентов с ВИЧ.

«Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по изучению влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, а также распространённости коронавирусной инфекции COVID-19 среди ВИЧ-инфицированных пациентов и россиян с негативным ВИЧ-статусом», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Отмечается, что целью исследования является определение доли ВИЧ-инфицированных россиян, перенёсших COVID-19 или имевших симптомы этой инфекции, а также определение рисков инфицирования коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор подготовил проект новых норм по оказанию услуг общественного питания.