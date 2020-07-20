На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде

На сайте российского Минобороны появился раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду.

Отмечается, что в параде 26 июля в Санкт-Петербурге примут участие 41 единица авиационной техники, 46 кораблей, катеров и судов.

Кроме того, на сайте представлена информация о военно-морских парадах в других городах России, среди которых Севастополь, Североморск, Балтийск и Петропавловск-Камчатский.

Ранее «Петербургский дневник» сообщил, что число зрителей Главного военно-морского парада будет ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.