На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде

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На сайте российского Минобороны появился раздел, посвящённый Главному военно-морскому параду.
На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Отмечается, что в параде 26 июля в Санкт-Петербурге примут участие 41 единица авиационной техники, 46 кораблей, катеров и судов.

Кроме того, на сайте представлена информация о военно-морских парадах в других городах России, среди которых Севастополь, Североморск, Балтийск и Петропавловск-Камчатский.

Ранее «Петербургский дневник» сообщил, что число зрителей Главного военно-морского парада будет ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

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