За сутки в России скончались 124 пациента с коронавирусом

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В России за сутки скончались 124 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев в стране возросло до 12 247.
За сутки в России скончались 124 пациента с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне в России скончались 186 заболевших коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране за пять месяцев 2020 года не увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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