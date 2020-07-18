За сутки в России скончались 124 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 124 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев в стране возросло до 12 247.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне в России скончались 186 заболевших коронавирусом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в стране за пять месяцев 2020 года не увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.