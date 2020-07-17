В Карелии перед судом предстанут 18 обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

Следственное управление ГУ МВД России по Карелии завершило расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

Об этом информирует mk.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Перед судом предстанут 15 мужчин и три женщины из Карелии и Архангельской области.

В ходе следствия установлены и допрошены десятки свидетелей, проведены экспертизы. Материалы уголовных дел составили 140 томов.

Обвиняемым грозят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.