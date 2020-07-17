Москва попала в три номинации премии World Travel Awards

Москва попала в три номинации на региональном этапе международной премии World Travel Awards.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, столица представлена в категориях «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе» и «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе».

Помимо этого, в номинацию «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» попал Комитет по туризму Москвы.

Как ожидается, церемония награждения лауреатов европейского этапа состоится 28 сентября в Турции.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.