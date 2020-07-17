Рабочие Лахта Центра в Петербурге завершили забастовку

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Рабочие, устроившие забастовку в районе Лахта Центра в Санкт-Петербурге, вернулись к работе, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подрядчика — строительной компании Renaissance Construction.
Рабочие Лахта Центра в Петербурге завершили забастовку
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Там отметили, что конфликт урегулирован.

«Работники выдвинули требования о дополнительных выплатах, некоторые из них удовлетворены», — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, акция продолжалась несколько часов.

Ранее в компании агентству заявили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, требовали денег, выходящих «за рамки трудовых договоров».

Лахта Центр — многофункциональный комплекс со штаб-квартирой группы «Газпром». На объекте ведутся работы по обустройству деловых и общественных зон, дата открытия будет определена позже.

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