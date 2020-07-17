Прокуратура проконтролирует ситуацию с подтоплениями в Можайске

Прокуратура проконтролирует устранение последствий подтопления в подмосковном Можайске, которое произошло после ливней.

«Можайская городская прокуратура Московской области осуществляет контроль за соблюдением прав местных жителей, чьи дома и земельные участки попали в зону подтопления. Также прокуратура контролирует ход устранения последствий затопления населённых пунктов округа», — цитирует ведомство РИА Новости.

17 июля в подмосковном Можайске три деревни и четыре дачных посёлка остались отрезаны от сообщения из-за того, что единственную к ним дорогу размыло после ливня.

Без связи с внешним миром остались жители деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы, а также дачные некоммерческие партнёрства «Мечтаево», «Лесная Губерния», «Хорошилово-1» и «Хорошилово-2».

Всего ночью из-за шквалистого ветра и упавших деревьев в округе без света осталось 70 населённых пунктов.