Студенты ВятГУ получили виртуальные дипломы в компьютерной игре «Майнкрафт»

Вятский государственный университет в Кирове из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, вручил символические дипломы во время виртуальной церемонии, созданной в компьютерной игре «Майнкрафт».

«Мы потеряли много живого общения. Все сотрудники и обучающиеся проявили профессионализм, выдержку, гибкость, очень достойно вышли из сложной ситуации: смогли продолжить образование, сдать экзамены, защитить квалификационные работы», — цитирует Свойкировский.рф ректора Вятского государственного университета Валентина Пугача.

Сотрудники Политехнического института придумали и воплотили вместе со студентами локации для виртуальной церемонии. За основу был выбран студенческий городок с прилегающими корпусами вуза. Экстерьер зданий был восстановлен по фотографиям и видеозаписям.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям.