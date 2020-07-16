Эксперты оценили средний пробег автомобилей в России в апреле — мае

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Во время пандемии россияне стали меньше ездить на автомобилях, следует из данных компаний «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics.
Эксперты оценили средний пробег автомобилей в России в апреле — мае
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, средний пробег в апреле — мае 2020 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Наибольшее снижение среди крупных городов (до 90%) показали Сочи, Челябинск и Мурманск.

Меньше всего ситуация изменилась в Иркутске, Владивостоке и Ижевске (10—20%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний пробег снизился на 55 и 45% соответственно.

Ранее предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка автомобилей.

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