Эксперты оценили средний пробег автомобилей в России в апреле — мае
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, средний пробег в апреле — мае 2020 года снизился на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Наибольшее снижение среди крупных городов (до 90%) показали Сочи, Челябинск и Мурманск.
Меньше всего ситуация изменилась в Иркутске, Владивостоке и Ижевске (10—20%).
В Москве и Санкт-Петербурге средний пробег снизился на 55 и 45% соответственно.
Ранее предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский в беседе с ФАН оценил последствия пандемии для рынка автомобилей.