В Москве рассказали об обновлениях на портале «Наш город»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на портале «Наш город».
В Москве рассказали об обновлениях на портале «Наш город»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности портала. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач «Нашего города», — заявила Сергунина.

По её словам, команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все инициативы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что электронная медкарта стала доступна в приложении «ЕМИАС.Инфо».

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