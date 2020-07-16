В Москве рассказали об обновлениях на портале «Наш город»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на портале «Наш город».

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности портала. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач «Нашего города», — заявила Сергунина.

По её словам, команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все инициативы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что электронная медкарта стала доступна в приложении «ЕМИАС.Инфо».