Генерал-майор ФСБ в отставке оценил законность интервью Шаведдинова Навальному о службе на Новой Земле

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал интервью сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Руслана Шаведдинова, которое он дал Алексею Навальному.

В частности, рядовой российской армии Шаведдинов рассказал о быте, об условиях проживания, а также о том, что находится рядом с частью, в которой он служит, и как далеко она от ближайшего населённого пункта.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что Шаведдинов совершил дисциплинарный проступок.

«Он не имеет права разглашать информацию о месте своей службы, пребывании, условиях. Это служебная тайна. Это дисциплинарное правонарушение», — заявил Михайлов.

По его словам, Шаведдинову может грозить до трёх нарядов вне очереди.

Между тем, по словам бывшего военного судьи Артура Рамазанова, Шаведдинов распространил служебную информацию, которую он получил во время прохождения воинской службы.

«Нужно понимать, являются ли те сведения, которые он (Шаведдинов. — RT) разглашал, государственной тайной или нет. Если да, может наступить ответственность по ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» в определённых случаях. До четырёх лет лишения свободы по первой части», — рассказал Рамазанов RT.

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова призвали в российскую армию в декабре прошлого года. Он проходит службу на Новой Земле.

RT направил запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать законность интервью Руслана Шаведдинова. На момент публикации ответа не поступало.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.