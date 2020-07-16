Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» стартует в августе

Короткая ссылка
Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начнётся в августе. Запланирована серия из восьми хакатонов.
Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» стартует в августе
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Общий призовой фонд этапа составит 24 млн рублей.

Первое соревнование стартует в Ростове-на-Дону 21 августа. За 48 часов участники должны сделать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

«Хакатоны пройдут в восьми крупнейших региональных IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить