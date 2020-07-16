Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» стартует в августе

Региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» начнётся в августе. Запланирована серия из восьми хакатонов.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Общий призовой фонд этапа составит 24 млн рублей.

Первое соревнование стартует в Ростове-на-Дону 21 августа. За 48 часов участники должны сделать рабочий прототип цифрового продукта по заданиям от крупнейших коммерческих и государственных организаций.

«Хакатоны пройдут в восьми крупнейших региональных IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В ноябре НСН сообщала, что в Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв».