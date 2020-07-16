В Нижегородской области рассказали о ситуации с обманутыми дольщиками

В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с обманутыми дольщиками.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на днях состоялась встреча замглавы губернатора Сергея Морозова с представителями Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

На совещании был отмечен положительный опыт взаимодействия региона с фондом.

При участии фонда была разморожена стройка на объекте «Новинки Smart City». На этом объекте было введено в эксплуатацию четыре дома, куда заселились около 250 дольщиков. В июле были достроены ещё два дома, но власти обещают обеспечить жильём в этом году ещё 562 человека, а в 2021-м — почти 1 тыс. нижегородцев.

Возобновление строительства в 2020 году было также в ЖК «Ренессанс» и ЖК «Парус», что позволило исключить эти дома из списка проблемных.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

Также сообщалось, что в Башкирии 667,8 млн рублей выделили на достройку проблемных домов.