Гендиректор корпорации «МиГ» рассказал о перспективах бренда «Сухой»

Генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко, назначенный руководителем компании «Сухой», рассказал о перспективах двух брендов.

«Бренды самолётов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире — наши самолёты эксплуатируются более чем в 60 странах мира, поэтому, безусловно, эти самолёты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, создавать новые бренды не планируется.

Тарасенко отметил, что глобальные изменения численности на производственных площадках также не предусмотрены.

«Это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Мы проведём анализ компетенций, и если какие-то процессы будет целесообразно локализовать на той или иной площадке с точки зрения производственной, экономической и логистической необходимости, мы, конечно, рассмотрим такие варианты», — пояснил он.

Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолия Шукалова о новом шлеме для истребителя Су-57.