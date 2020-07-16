Гендиректор корпорации «МиГ» рассказал о перспективах бренда «Сухой»
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- РИА Новости
«Бренды самолётов МиГ и Су в равной степени известны и широко распространены в мире — наши самолёты эксплуатируются более чем в 60 странах мира, поэтому, безусловно, эти самолёты продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами», — заявил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, создавать новые бренды не планируется.
Тарасенко отметил, что глобальные изменения численности на производственных площадках также не предусмотрены.
«Это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Мы проведём анализ компетенций, и если какие-то процессы будет целесообразно локализовать на той или иной площадке с точки зрения производственной, экономической и логистической необходимости, мы, конечно, рассмотрим такие варианты», — пояснил он.
Ранее лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН прокомментировал заявление заместителя генерального директора ОКБ «Электроавтоматика» Анатолия Шукалова о новом шлеме для истребителя Су-57.