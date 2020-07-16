Омбудсмен прокомментировала открытие детсадов в Подмосковье

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала открытие детских садов в регионе.
Омбудсмен прокомментировала открытие детсадов в Подмосковье
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» она отметила, что родители, вышедшие на работу, нуждались в том, чтобы дети находились под присмотром.

Тем не менее омбудсмен призвала по возможности не водить детей в сад.

«Если такой возможности нет, то все меры, которые принимаются и введены Роспотребнадзором, должны выполняться, и вы можете за этим следить», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь Комитета по образованию Санкт-Петербурга Даниил Борисов в беседе с Nation News рассказал об организации работы детских оздоровительных лагерей.

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