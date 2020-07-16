В ассоциации «Турпомощь» оценили перспективы восстановления авиасообщения с Турцией

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко оценил перспективы восстановления авиасообщения с Турцией.

Как он отметил в беседе с Nation News, должно быть понимание, что возобновление авиасообщения не означает возобновление обмена турпотоками.

«Поэтому здесь достаточно сложный момент. Он будет идти поэтапно», — сказал эксперт.

По словам Осауленко, в первую очередь обмен коснётся родственников, тех, кто работает, учится или проходит лечение за рубежом. Вопрос, когда к списку добавится категория туристов, открыт.

«Если на перспективу, то мы знаем, что у нас большое количество перенесённых туров, безусловно, эту категорию туристов интересует вопрос о времени возобновления туристических маршрутов», — сказал эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.