В Казани рассказали о ситуации с пляжным отдыхом

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Ограничения на пляжах в Казани связаны не только с коронавирусом и качеством воды, но и с безопасностью на водных объектах.
В Казани рассказали о ситуации с пляжным отдыхом
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор и МЧС каждый год поднимают вопросы и по качеству воды, и по организации пунктов спасателей на каждом пляже. По итогам только прошлых выходных десять человек потеряли в республике. Это связано в том числе с тем, что многие выбирают местом отдыха необорудованные пляжи, на которых купаться запрещено. Есть ряд вопросов, связанных с безопасностью. Пока они не будут доведены, доработаны, конечно, открываться не будут», — цитирует inkazan.ru официального представителя Казанского кремля Лилию Галимову.

В июле сотрудники МЧС начали проводить рейды по пляжам из-за наплыва отдыхающих. Они объясняли, что открытие мест массового отдыха у воды планируется на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила туристический сезон в стране.

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