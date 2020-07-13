В Госсовете Крыма прокомментировали развитие туротрасли в регионе

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Зампред Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Илья Донченко прокомментировал развитие туротрасли в регионе.
В Госсовете Крыма прокомментировали развитие туротрасли в регионе
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В Крыму теперь есть всё для всестороннего развития туризма. Здесь можно найти пятизвёздочные отели или санатории, бюджетные отели и гостевые дома. Можно отдохнуть с палатками», — заявил Донченко в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

Как отметил эксперт, за последние годы в республике реализовали несколько инвестиционных проектов в сфере туризма.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.

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