В Госсовете Крыма прокомментировали развитие туротрасли в регионе
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«В Крыму теперь есть всё для всестороннего развития туризма. Здесь можно найти пятизвёздочные отели или санатории, бюджетные отели и гостевые дома. Можно отдохнуть с палатками», — заявил Донченко в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Как отметил эксперт, за последние годы в республике реализовали несколько инвестиционных проектов в сфере туризма.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.