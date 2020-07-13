Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве. Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. метров. По данным МЧС, на складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.