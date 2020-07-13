Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
- МЧС России
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Как сообщалось ранее, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. метров.
По данным МЧС, на складе находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование.
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