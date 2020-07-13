В Госдуме прокомментировали предложение предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет

Депутат Госдумы Иван Сухарев прокомментировал своё предложение на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.

«От того, какими будут наши дети, умными, физически развитыми, зависит будущее нашей страны. Я считаю, что нужно всем семьям в случае необходимости предоставить возможность получить эту услугу в виде няни», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, инициативу нужно доработать — например, создать реестр недобросовестных нянь. Как отметил Сухарев, кандидатуры нужно проверять.

Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом «360» прокомментировала предложение.