В Госдуме прокомментировали предложение предоставлять нянь многодетным семьям с детьми до трёх лет
- РИА Новости
«От того, какими будут наши дети, умными, физически развитыми, зависит будущее нашей страны. Я считаю, что нужно всем семьям в случае необходимости предоставить возможность получить эту услугу в виде няни», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, инициативу нужно доработать — например, создать реестр недобросовестных нянь. Как отметил Сухарев, кандидатуры нужно проверять.
Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом «360» прокомментировала предложение.