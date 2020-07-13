В Ленинградской области полиция задержала двух мужчин по подозрению в выращивании конопли

В Ленинградской области, в посёлке Синёво Приозёрского района, органы правопорядка обнаружили плантацию конопли. Задержаны двое подозреваемых.

Как сообщает kp.ru, плантация конопли располагалась в частном доме. 10 июля 2020 года в доме был проведён обыск в рамках уголовного дела о незаконном культивировании наркотических растений.

Обнаружено и изъято 103 куста конопли, вещество растительного происхождения тёмно-зелёного цвета и необходимое для выращивания оборудование.

По данным экспертизы, растения содержали более 4 кг марихуаны.

В ходе мероприятий задержаны двое мужчин — 31 года и 46 лет. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.