В Ленинградской области полиция задержала двух мужчин по подозрению в выращивании конопли

Короткая ссылка
В Ленинградской области, в посёлке Синёво Приозёрского района, органы правопорядка обнаружили плантацию конопли. Задержаны двое подозреваемых.
В Ленинградской области полиция задержала двух мужчин по подозрению в выращивании конопли
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, плантация конопли располагалась в частном доме. 10 июля 2020 года в доме был проведён обыск в рамках уголовного дела о незаконном культивировании наркотических растений.

Обнаружено и изъято 103 куста конопли, вещество растительного происхождения тёмно-зелёного цвета и необходимое для выращивания оборудование.

По данным экспертизы, растения содержали более 4 кг марихуаны.

В ходе мероприятий задержаны двое мужчин — 31 года и 46 лет. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить