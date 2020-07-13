В Ростовской области завели дело по факту обнаружения арсенала оружия у местного жителя

В Ростовской области завели уголовное дело по факту обнаружения арсенала оружия и боеприпасов у местного жителя.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Полицейские провели обыски в доме у 55-летнего мужчины в селе Фёдоровка. Они нашли несколько единиц оружия, в том числе два незарегистрированных охотничьих ружья.

«Также в доме подозреваемого нашли более 500 патронов. Оказалось, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов», — рассказали в ведомстве.

Владелец находится под подпиской о невыезде.

Ранее в челябинском ГУ МВД рассказали, что в Челябинске завели уголовное дело в отношении четырёх местных жителей, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, преступление было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска полицейского главка региона.