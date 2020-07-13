В Крыму спасатели эвакуировали группу туристов

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В горах на южном берегу Крыма сотрудники Алуштинского спасательного отряда «Крым-Спас» эвакуировали группу из четырёх туристов.
В Крыму спасатели эвакуировали группу туристов
  • © МЧС РФ

Инцидент произошёл 12 июля.

«В 18:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Демерджи группа туристов в количестве четырёх человек оказалась на труднопроходимом осыпном склоне, и в связи с наступлением сумерек продолжать движение по незнакомому месту не представляется возможным, необходима помощь спасателей», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте регионального управления МЧС.

На место прибыло отделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». Туристов обнаружили в верховьях Каменного кулуара горы Демерджи. Туристы были эвакуированы при помощи спецоборудования. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

В конце июня, как сообщал kp.ru, в Крыму спасли 23-летнего туриста, сорвавшегося со скального обрыва в море.

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