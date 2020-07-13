Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
  • РИА Новости

Предварительно установлено, что работники подрядной организации ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз» собрались на строительной площадке с требованиями об увеличении заработной платы.

«Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих... По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ, внесены представления.

В пресс-службе заказчика проекта ООО «Газпром переработка Благовещенск» ТАСС рассказали, что произошёл инцидент с участием работников, в результате которого офисным помещениям компании был причинён ущерб. Там отметили, что зачинщики задержаны, проводится расследование, в настоящее время ситуация под контролем.

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