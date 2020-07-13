В Москве создадут зону пляжного отдыха с тремя бассейнами
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Зона отдыха займёт площадь более 4 тыс. кв. м.
Планируется создание трёх бассейнов разной величины, в том числе детского. В прохладные дни и по вечерам температура воды в бассейнах будет сохраняться на уровне +27 °С.
Поблизости расположится кафе на 130 мест, а также павильон с кассой, душевые, санузлы, раздевалки с сейфовыми ячейками, пункт выдачи полотенец, место спасателя.
Ранее портал kp.ru сообщал, что реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города, 5 сентября.