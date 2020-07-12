Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе

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Главное управление МЧС в Москве предупредило жителей столицы о сильном дожде, грозе и граде в ближайшее время.
Москвичей предупредили о сильном дожде и грозе
  • РИА Новости

«В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля в городе Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе усиление ветра 12—17 м/с», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Гражданам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — сказали в МЧС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.

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