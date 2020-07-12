Песков оценил динамику распространения коронавируса в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал динамику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Песков оценил динамику распространения коронавируса в России
  • Reuters

«Мы ведь все, кто говорит об этом профессионально, возьмите мэра Москвы (Сергея. — RT) Собянина, возьмите вице-премьера (Татьяну. — RT) Голикову, которые возглавляют соответствующие подразделения антикризисного штаба, я образно говорю, они говорят о том, что пока динамика сокращения количества заболевших даёт надежду на то, что каких-то острых проявлений в дальнейшем нам удастся избежать», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6615 новых носителей коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего в стране выявили 727 162 случая заболевания COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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