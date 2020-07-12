Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП

На Новосходненском шоссе в Москве полностью восстановлено движение после ДТП с участием автобуса.

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«Движение полностью восстановлено», — сообщил Московский транспорт в своём Twitter. Движение полностью восстановлено — Московский транспорт (@DtRoad) July 11, 2020 Ранее стало известно, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии с участием автобуса на севере Москвы.