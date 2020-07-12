Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП
На Новосходненском шоссе в Москве полностью восстановлено движение после ДТП с участием автобуса.
- © РИА Новости / Максим Блинов
«Движение полностью восстановлено», — сообщил Московский транспорт в своём Twitter.
Движение полностью восстановлено— Московский транспорт (@DtRoad) July 11, 2020
Ранее стало известно, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии с участием автобуса на севере Москвы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: