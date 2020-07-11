Кинотеатры и бани возобновят работу в Ростовской области с 13 июля

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Кинотеатры, спа-центры, бани и сауны с 13 июля смогут возобновить работу в Ростовской области.
Кинотеатры и бани возобновят работу в Ростовской области с 13 июля
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

«Только что я подписал соответствующий документ. С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определёнными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны», — сказал он.

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