Кинотеатры и бани возобновят работу в Ростовской области с 13 июля
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Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев.
«Только что я подписал соответствующий документ. С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определёнными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны», — сказал он.
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