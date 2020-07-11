Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса

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В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%; 2. г. Москва, Московская область — 0,3%; 3. Республика Северная Осетия, Чеченская Республика — 0,4%; 4. Калининградская область — 0,5%; 5. Рязанская область, Пензенская область, Костромская область, Республика Дагестан — 0,6%», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 720 547. 

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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