Число случаев COVID-19 в Иркутской области достигло 10 094

За прошедшие сутки общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области возросло на 209 и достигло 10 094.

«10 094 подтверждённых случая заболевания», — цитирует ТАСС региональный оперативный штаб.

На данный момент в области в больницах находятся 1443 пациента с коронавирусом.

С момента начала пандемии в регионе выздоровели 5882 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор» завершились.