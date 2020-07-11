Число случаев COVID-19 в Иркутской области достигло 10 094
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«10 094 подтверждённых случая заболевания», — цитирует ТАСС региональный оперативный штаб.
На данный момент в области в больницах находятся 1443 пациента с коронавирусом.
С момента начала пандемии в регионе выздоровели 5882 человека.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор» завершились.