В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Нам это решение представляется контрпродуктивным», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков добавил, что это решение отражает курс США на односторонние действия, в том числе «пренебрежительные и игнорирующие приоритеты».

Также замглавы МИД отметил, что принятие таких решений в условиях пандемии «не несут за собой ничего, кроме дальнейшей поляризации общественного мнения и дальнейшего ослабления многосторонних институтов».

Ранее США уведомили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о выходе из ВОЗ. Решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

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