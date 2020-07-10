В Челябинской области прошли учения с участием самолётов-разведчиков Су-24МР

В Челябинской области прошли лётно-тактические учения с участием самолётов-разведчиков Су-24МР.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Самолёты успешно обнаружили позиции бронированной техники и живой силы условного противника, после чего передали данные, развернулись и нанесли ракетный удар.

За два дня экипажи совершили около десяти вылетов с использованием авиационных ракет класса «воздух — земля».

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.