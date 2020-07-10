Депутата парламента Ингушетии заподозрили в хищении 17 млн рублей
- РИА Новости
Как отмечается, задержание произведено совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в рамках возбуждённого уголовного дела.
Белхороев, который ранее был управляющим регионального отделения фонда, подозревается в хищении путём присвоения и растраты денежных средств организации на сумму, превышающую 17 млн рублей.
По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.