Депутата парламента Ингушетии заподозрили в хищении 17 млн рублей

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Депутат Народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев задержан по подозрению в хищении 17 млн рублей из регионального отделения Фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Депутата парламента Ингушетии заподозрили в хищении 17 млн рублей
  • РИА Новости

Как отмечается, задержание произведено совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в рамках возбуждённого уголовного дела.

Белхороев, который ранее был управляющим регионального отделения фонда, подозревается в хищении путём присвоения и растраты денежных средств организации на сумму, превышающую 17 млн рублей.

По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

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